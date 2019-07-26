Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева

Федерация бокса России подготовит судебный иск по поводу нарушений, допущенных во время проведения боя между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

"Среди нарушений - отсутствие медицинских носилок около ринга, неоказание первой помощи на ринге и то, что не были проверены медицинские документы, - цитирует генерального секретаря ФБР Умара Кремлева ТАСС. - Если бы эти пункты были выполнены, возможно, исход был бы другой. Ведь это мгновение, такое состояние, когда все решает мгновение".

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя.