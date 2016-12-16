Йоханнес Бе: "Я говорил лишь о том, что российские биатлонисты невиновны, пока не доказано обратного"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе опроверг информацию о том, что поддерживает дисквалификацию российских спортсменов. Слова норвежца на своей странице в Instagram опубликовал тележурналист Илья Трифанов, работающий на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бе и его партнер по команде Эмиль Хегле Свендсен в интервью NRK заявили о поддержке дисквалификации российских спортсменов.

"Я сказал в интервью NRK, что российские биатлонисты невиновны, пока не будет доказано обратного. Если это будет правдой, что 31 биатлонист из России принимал допинг (а я не думаю, что все из них глупы, это просто система), тогда, возможно, России нужен будет перерыв, чтобы полностью очистить спорт. И это очень важно – держать спорт чистым, я не сказал, что русские принимают допинг, и, как я сказал ранее, каждый – чист, пока не доказано обратного.

Мне не нравится, как вы сейчас выставили меня, ребята, я очень благодарен моим фанатам в России, они действительно лучшие, мы должны подождать и посмотреть, что скажет Международный союз биатлонистов (IBU), до этого момента мне больше нечего сказать", – говорится в комментарии Йоханнеса Бе, опубликованном на странице тележурналиста в Instagram.

