20:10 | Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринтерский зачет Кубка мира, Логинов стал вторым

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерский зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен победил в этой дисциплине на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. Там же ему вручили два малых Хрустальных глобуса: в спринте и в индивидуальных гонках. 

Россиянин Александр Логинов стал вторым, француз Симон Дестье - третьим. 

Спринт (м)

1 (1).    Йоханнес Бе (Норвегия) - 514 (+60)

2 (2).    Александр Логинов (Россия) - 350 (+32)

3 (3).    Симон Дестье (Франция) - 338 (+36)

4 (4).    Бенедикт Долль (Германия) - 305 (+38)

5 (6).    Тарьей Бе (Норвегия) - 271 (+40)

6 (5).    Антонен Гигонна (Франция) - 271 (+21)...

21 (22). Евгений Гараничев (Россия) - 143 (+13)...

25 (26). Матвей Елисеев (Россия) - 129 (+23)....

38 (38). Дмитрий Малышко (Россия) - 61 (0)...

57 (54). Александр Поварницын (Россия) - 28 (0)

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