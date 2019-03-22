Йоханнес Бе выиграл спринтерский зачет Кубка мира, Логинов стал вторым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерский зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен победил в этой дисциплине на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. Там же ему вручили два малых Хрустальных глобуса: в спринте и в индивидуальных гонках.

It's been a season to remember for @7ohannesbo -- and today he's receiving the Discipline Globes for the Sprint Score and the Individual Score! And there could be more to come.... #HOL19 🏆🏆 👏



You can watch all @IBU_WC races on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hql5r3FDKs – IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Россиянин Александр Логинов стал вторым, француз Симон Дестье - третьим.

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 514 (+60)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 350 (+32)

3 (3). Симон Дестье (Франция) - 338 (+36)

4 (4). Бенедикт Долль (Германия) - 305 (+38)

5 (6). Тарьей Бе (Норвегия) - 271 (+40)

6 (5). Антонен Гигонна (Франция) - 271 (+21)...

21 (22). Евгений Гараничев (Россия) - 143 (+13)...

25 (26). Матвей Елисеев (Россия) - 129 (+23)....

38 (38). Дмитрий Малышко (Россия) - 61 (0)...

57 (54). Александр Поварницын (Россия) - 28 (0)

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