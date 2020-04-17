Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) и основной кандидат на должность главного тренера сборной России Валерий Польховский заявил, что на ближайшей Олимпиаде в Пекине-2022 обязательно надо дать результат.

— У нас выбора нет, — цитируют «РИА «Новости» Польховского. — Достаем все наши методики подготовки, особенно среднегорной подготовки, учитывая место проведения Олимпиады. Все наши знания объединяем, и вперед! Расписываем все буквально по дням, и ошибок быть не должно. Все мы, кандидаты на должности тренеров сборной России, должны сейчас проанализировать весь свой опыт и чужой опыт тоже!

Норвежцы очень интересно работают, французы тоже. Этим сейчас и занимаемся, кое-какая информация уже накопилась. Возможности рассусоливать у будущих тренеров сборной нет. На ближайших Играх в Пекине надо дать результат, и точка.