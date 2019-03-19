Вольфганг Пихлер: "Родченков просто врет, заявляя, что Зайцева принимала допинг"

Немецкий биатлонный тренер Вольфганг Пихлер доволен тем, как независимая комиссия ведет расследование деятельности бывшего руководства Международного союза биатлонистов (IBU) на основании его показаний об информаторе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григории Родченкове.

Пихлер, работавший в сборной России с 2011 по 2014 год, в январе передал комиссии сведения о том, что часть показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории о допинге в российском спорте являются ложными.

– Пока новостей нет, но дело движется в правильном направлении, – цитирует ТАСС Пихлера. – Но я уверен, что мои спортсмены (Ольга Зайцева и Яна Романова) ничего плохого не сделали. Родченков, который инициировал все это, просто врет, заявляя, что Зайцева принимала допинг.