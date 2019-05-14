Владимир Драчев: "В случае с Глазыриной нужно решить вопрос о возвращении призовых"

Президент СБР Владимир Драчев - о перспективах Екатерины Глазыриной в сборной России. – Екатерина Глазырина рассматривается в качестве кандидата в сборную?

– Она включена в расширенный список. Но пока она остается на самоподготовке. В ее случае необходимо решить вопрос о возвращении призовых. Как вы знаете, там довольно приличная сумма. Без этого ее возвращения на международный уровень не будет. Вопрос о том, кто будет выплачивать долг я хотел бы оставить без комментариев. Ведутся переговоры и консультации на эту тему. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева - здесь.