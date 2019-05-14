Владимир Драчев: "У Старых проблемы со здоровьем, ей нужно полностью восстановиться"

Президент СБР Владимир Драчев в интервью "СЭ" рассказал, почему в составе сборной России нет Ирины Старых.

– У Старых проблемы со здоровьем. Ее состояние не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к спортсменам сборной России, она не может показывать высокие результаты. Ей необходимо полностью восстановиться. Если вспомнить прошедший сезон, она уверенно отработала два этапа Кубка мира, а затем наступил сильнейший спад, усилились боли в спине. Мы пытались в команде что-то сделать, даже брали ее на чемпионат Европы, но на первой же гонке у нее стала простреливать спина, и все. Дальше она выступать не могла. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева - здесь.