Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал информацию о дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Биатлонисты были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, результаты Устюгова — с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

— Решение по апелляции будет принято после изучения всех документов, — цитирует «РИА Новости» Драчева. — Мы получили официальные документы по ним, есть заявление IBU. Документов очень много, нужно тщательно рассмотреть их. Что касается позиции самих спортсменов, то мы только полчаса назад получили официальную информацию. Только после изучения документов решим, что делать дальше.