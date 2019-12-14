Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Владимир Драчев: «Будем проверять молодых и дальше»

15:07
Теги:

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев остался доволен выступлением женской сборной на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянки заняли второе место, уступив Норвегии.

— Работа была идеальной. Есть маленькие неточности, но над ними можно работать, — сказал в эфире «Матч ТВ» Драчев. — Все было идеально, как и планировали. Немного проиграли норвежкам, но хорошо боролись. Мы с самого начала шли на омоложение команды. Будем проверять молодых и дальше. Наша задача — подвести молодежь в оптимальном состоянии к Олимпиаде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир