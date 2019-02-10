"Увы, сильный мороз". Гараничев - об отмене гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе

Российский биатлонист Евгений Гараничев выразил сожаление по поводу отмены спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. IBU принял решение не проводить соревнования из-за сильного мороза.
- Ну что, друзья, очередной этап в Кэнморе завершен. Гонки отменены, мороз сильный, увы. Спасибо каждому за поддержку. Увидимся в Солт-Лейк-Сити!!! - написал Гараничев в своем Инстаграме.
Напомним, на канадском этапе Кубка мира Гараничев завоевал бронзу в эстафете в составе мужской команды России.
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