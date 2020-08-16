Умер многолетний вице-президент СБР Дмитрий Алексашин

Сегодня, 16 июля, скончался один из основателей Союза биатлонистов России Дмитрий Алексашин, сообщает официальный сайт СБР. Ему был 71 год.

Алексашин — заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, многолетний вице-президент СБР и участник различных комитетов Международного Союза биатлонистов (IBU).

Неделю назад Алексашин перенес инсульт, после которого не смог оправиться.