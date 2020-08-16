Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Умер многолетний вице-президент СБР Дмитрий Алексашин

16:02
Дмитрий Алексашин. Фото СБР
Дмитрий Алексашин. Фото СБР

Сегодня, 16 июля, скончался один из основателей Союза биатлонистов России Дмитрий Алексашин, сообщает официальный сайт СБР. Ему был 71 год.

Алексашин — заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, многолетний вице-президент СБР и участник различных комитетов Международного Союза биатлонистов (IBU).

Неделю назад Алексашин перенес инсульт, после которого не смог оправиться.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/umer-dmitriy-yakovlevich-aleksashin/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир