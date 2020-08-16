Умер многолетний вице-президент СБР Дмитрий Алексашин
16:02
Сегодня, 16 июля, скончался один из основателей Союза биатлонистов России Дмитрий Алексашин, сообщает официальный сайт СБР. Ему был 71 год.
Алексашин — заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, многолетний вице-президент СБР и участник различных комитетов Международного Союза биатлонистов (IBU).
Неделю назад Алексашин перенес инсульт, после которого не смог оправиться.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/umer-dmitriy-yakovlevich-aleksashin/
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