Тихонов: «Этот кадум Губерниев трещит, как будто Елисеев все выиграл»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Гонку пропустил Александр Логинов. Россиянин Матвей Елисеев занял шестое место.

— Понятия не имею, что с Логиновым. Видимо, перебрал в нагрузках, уже не тянет совсем, — отметил Тихонов. — Губерниев, этот кадум, опять говорит, что сегодня герой Елисеев. В большом спорта у спортсменов высших достижений есть такое понятие: «вторых не помнят», а тут за четвертое и шестое трещит, как будто спортсмен все выиграл уже.

Если бы никто не промазал, Елисеев был бы на 20 месте. Надо смотреть, какие ошибки сделали соперники. Шестое место — даже не бронза. Медали без пробы.

(Константин Колмаков)