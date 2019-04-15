"Спортсмен молчит, ваша федерация молчит". Бьорндален - жестко о допинговой истории Логинова

Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален высказал свое мнение по поводу допинговой истории Александра Логинова. По его словам, россиянина поймали на очень сильном допинге.

– Сундбю поймали на допинге – он принимал препарат от астмы и превысил дозу, – отметил Бьорндален в интервью Марии Командной. – Это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и точно в России.

С Логиновым другая история. Его поймали на ЭПО. А это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен, что Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится.

Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов.

У нас тоже были случаи. Сундбю, у Йохауг был противоастматический препарат и бальзам для губ. Но здесь важно разобрать конкретный случай и понять, что произошло. В этих случаях есть такая возможность. когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить.

Логинов молчит, ваша федерация молчит. Появляется тысяча вопросов, на которые нет ответа. Возможно, дело в ментальностях, культурных различиях.