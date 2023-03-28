Шевченко: «Слежу за Нильссон и Лампич, но не так пристально»

Россиянка Наталия Шевченко рассказала, следит ли она за выступлениями других экс-лыжниц, перешедших в биатлон — шведки Стины Нильссон и представительницы Словении Анымарии Лампич.

«Слежу, но не так пристально, потому что мы бегаем на всероссийском уровне. Тем более у меня первый год в биатлоне. Мне нужно работать с самой собой, а не обращать внимание на то, как бегают другие. Когда выйдем на международную арену, тогда и будем смотреть, как они бегают», — приводит Metaratings.ru слова Шевченко.

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла две гонки — спринт и пасьют.