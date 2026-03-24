Шестой этап Кубка Содружества отменили из-за отсутствия снега в Мурманске

Союз биатлонистов России (СБР) объявил об отмене шестого этапа Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, из-за погодных условий.

Соревнования должны были состояться с 30 марта по 6 апреля. Причиной отмены стало отсутствие снега.

«В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности. Ранее по той же причине был отменен традиционный Мурманский лыжный марафон», — говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Итоги Кубка Содружества-2025/26 будут подведены по результатам пяти этапов. Победителями личных зачетов стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

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