СБР опубликовал предварительный список кандидатов кандидатов в Президенты и члены Правления
Cоюз биатлонистов России опубликовал предварительный список кандидатов кандидатов в Президенты и члены Правления СБР. В четверг, 25 июня, закончился прием заявок для голосования на Внеочередной Конференции Союза биатлонистов России — 11 июля 2020 года.
Кандидаты в Президенты СБР:
— Драчев Владимир Петрович (подан от федерации Республики Карелия);
— Майгуров Виктор Викторович (Московская область, Новгородская область, ХМАО-Югра).
Кандидаты в члены Правления СБР:
— Сычев Евгений Николаевич (Воронежская область)
— Мелихов Иван Вадимович (Ивановская область, Республика Мордовия)
— Драчев Владимир Петрович (Владимирская область)
— Чепиков Сергей Владимирович (Республика Карелия)
— Шадрин Алексей Иванович (Костромская область)
— Бородкин Василий Алексеевич (Ленинградская область)
— Нуждов Алексей Викторович (Московская область)
— Майгуров Виктор Викторович (Новгородская область, Рязанская область)
— Богалий Анна Ивановна (Новосибирская область)
— Васильев Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербург)
— Литяк Сергей Вячеславович (Саратовская область)
— Левунин Андрей Павлович (Сахалинская область)
— Морозов Илья Александрович (Калужская область)
— Векшин Юрий Дмитриевич (Смоленская область)
— Гибадуллин Илдус Гиниятуллович (Республика Татарстан)
— Черезов Иван Юрьевич (Республика Удмуртия)
— Просвирнин Сергей Геннадиевич (Хабаровский Край)
— Рожков Сергей Леонидович (Забайкальский край)
— Усаньков Сергей Геннадьевич (Красноярский край)
— Редькин Евгений Леонидович (ХМАО-Югра)
В списках кандидатов возможны изменения — в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня.