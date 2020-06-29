СБР опубликовал предварительный список кандидатов кандидатов в Президенты и члены Правления

Cоюз биатлонистов России опубликовал предварительный список кандидатов кандидатов в Президенты и члены Правления СБР. В четверг, 25 июня, закончился прием заявок для голосования на Внеочередной Конференции Союза биатлонистов России — 11 июля 2020 года.

Кандидаты в Президенты СБР:

— Драчев Владимир Петрович (подан от федерации Республики Карелия);

— Майгуров Виктор Викторович (Московская область, Новгородская область, ХМАО-Югра).



Кандидаты в члены Правления СБР:

— Сычев Евгений Николаевич (Воронежская область)

— Мелихов Иван Вадимович (Ивановская область, Республика Мордовия)

— Драчев Владимир Петрович (Владимирская область)

— Чепиков Сергей Владимирович (Республика Карелия)

— Шадрин Алексей Иванович (Костромская область)

— Бородкин Василий Алексеевич (Ленинградская область)

— Нуждов Алексей Викторович (Московская область)

— Майгуров Виктор Викторович (Новгородская область, Рязанская область)

— Богалий Анна Ивановна (Новосибирская область)

— Васильев Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербург)

— Литяк Сергей Вячеславович (Саратовская область)

— Левунин Андрей Павлович (Сахалинская область)

— Морозов Илья Александрович (Калужская область)

— Векшин Юрий Дмитриевич (Смоленская область)

— Гибадуллин Илдус Гиниятуллович (Республика Татарстан)

— Черезов Иван Юрьевич (Республика Удмуртия)

— Просвирнин Сергей Геннадиевич (Хабаровский Край)

— Рожков Сергей Леонидович (Забайкальский край)

— Усаньков Сергей Геннадьевич (Красноярский край)

— Редькин Евгений Леонидович (ХМАО-Югра)



В списках кандидатов возможны изменения — в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня.

