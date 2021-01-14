Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU
14:35
В немецком Арбере на первом этапе Кубка IBU завершился женский спринт.
Победу одержала россиянка Татьяна Акимова, второе место у Валерии Васнецовой, Анастасия Шевченко завоевала бронзу. Олимпийская чемпионка Стина Нильссон по лыжным гонкам заняла 99-е место.
Кубок IBU.
Первый этап. Арбер, Германия
Спринт. Женщины
1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1).
2. Валерия Васнецова (Россия) — +9,8 (2).
3. Анастасия Шевченко (Россия) — +23,0 (1).
4. Марион Дайгентеш (Германия) — +27,1 (1).
5. Лу Жанмонно (Франция) — +27,2 (1)...
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