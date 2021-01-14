Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

14:35
Теги:

В немецком Арбере на первом этапе Кубка IBU завершился женский спринт.

Победу одержала россиянка Татьяна Акимова, второе место у Валерии Васнецовой, Анастасия Шевченко завоевала бронзу. Олимпийская чемпионка Стина Нильссон по лыжным гонкам заняла 99-е место.

Кубок IBU.

Первый этап. Арбер, Германия

Спринт. Женщины

1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1).

2. Валерия Васнецова (Россия) — +9,8 (2).

3. Анастасия Шевченко (Россия) — +23,0 (1).

4. Марион Дайгентеш (Германия) — +27,1 (1).

5. Лу Жанмонно (Франция) — +27,2 (1)...

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир