Россиянка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене
17:08
Россиянка Анастасия Шевченко стала победительницей женского спринта на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
Биатлон
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.30,2 (0 промахов)
2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 1,2 (0)
3. Паула Боте (Франция) — 4,3 (0)
4. Сара Андерссон (Швеция) — 33,7 (0)
5. Лу Жанмонно (Франция) — 38,2 (0)
6. Екатерина Носкова (Россия) — 44,3 (1)
24. Анастасия Гореева (Россия) — 1,33,8 (3)
25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.36,5 (1)
39. Наталья Гербулова (Россия) — 2.11,5 (3)
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