Россиянка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

Россиянка Анастасия Шевченко стала победительницей женского спринта на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.30,2 (0 промахов)

2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 1,2 (0)

3. Паула Боте (Франция) — 4,3 (0)

4. Сара Андерссон (Швеция) — 33,7 (0)

5. Лу Жанмонно (Франция) — 38,2 (0)

6. Екатерина Носкова (Россия) — 44,3 (1)

24. Анастасия Гореева (Россия) — 1,33,8 (3)

25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.36,5 (1)

39. Наталья Гербулова (Россия) — 2.11,5 (3)