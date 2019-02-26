"Рад вернуться к тренировкам вместе с командой". Линдстрем - о восстановлении после мононуклеоза

Олимпийский чемпион-2018 Фредрик Линдстрем признался, что рад приступить к тренировкам вместе с командой. 29-летний шведский биатлонист пропустил часть сезона из-за мононуклеоза. Несмотря на болезнь, Линдстрем вошел в состав сборной Швеции на чемпионат мира.

- Я рад вернуться к тренировкам вместе с командой! На этой неделе мы работаем в Идре, а затем отправимся в Эстерсунд на главное событие этого года. Чемпионат мира на родной земле! - написал Линдстрем в своем Инстаграме.

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.

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