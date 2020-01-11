Поршнев заменит Елисеева в составе мужской эстафеты
13:44
В составе мужской сборной России произошли изменения в преддверии эстафеты. Никита Поршнев на третьем этапе заменит Матвея Елисеева, сообщает официальный сайт IBU.
26-летнему спортсмену было решено предоставить дополнительный отдых.
В составе российской четверки также побегут Карим Халили, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.
Эстафету в Оберхофе также пропустит и лидер сборной России Александр Логинов.
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