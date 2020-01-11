Поршнев заменит Елисеева в составе мужской эстафеты

В составе мужской сборной России произошли изменения в преддверии эстафеты. Никита Поршнев на третьем этапе заменит Матвея Елисеева, сообщает официальный сайт IBU.

26-летнему спортсмену было решено предоставить дополнительный отдых.

В составе российской четверки также побегут Карим Халили, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

Эстафету в Оберхофе также пропустит и лидер сборной России Александр Логинов.

Почему Логинов не бежит эстафету? Отвечает Драчев //

Логинов не побежит эстафету из-за травмы локтя