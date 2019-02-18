Пидгрушная пропустит остаток сезона из-за острого миокардита

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон-2018/19, сообщает biathlon.com.ua. На прошлой неделе она прошла комплексное медобследование в Киеве, которое выявило у нее острую стадию миокардита - воспаления сердечной мышцы.

Проблемы со здоровьем у Пидгрушной возникли в результате перенесенной в январе болезни. После того, как Пидгрушная провела три гонки после болезни в условиях ухудшившегося самочувствия, было принято решение отправить спортсменку на дополнительное обследование для выяснения причин недомогания.

В зачете Кубка мира Пидгрушная занимает 36-е место.