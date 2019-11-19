Ольга Подчуфарова: «У меня есть кое-какие личные интересы выступать именно за Словению»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова в интервью «СЭ» объяснила, почему решила выступать за сборную Словении.

— У меня есть кое-какие личные интересы выступать именно за Словению. Но на эту тему распространяться пока не хочу. Могу лишь сказать, что я не скрывала: мне и прежде поступали предложения из других стран. Но все обстоятельства складывались так, что я должна была оказаться здесь. Были факторы, из-за которых решение я приняла очень быстро. Опять же: рассказать о них смогу позднее.

— Был ли в августе этого года вариант, при котором вы остались бы в России?

— Давайте по порядку. В июне-июле я тренировалась в основном для себя, и сама еще не понимала, хочу ли возвращаться в биатлон. Мне нужно было набрать определенные кондиции, чтобы я могла ответить себе на этот вопрос.

Когда поняла, что хочу, устроилась в Саранск. Это было в начале августа. Понимаю, насколько некрасивая история в итоге получилась с моей стороны. Ведь уже в конце сентября я уволилась. Я извинилась перед мордовской федерацией, и мне до сих пор неудобно. Но на момент подписания договора я реально была готова проходить всю прелесть русской системы отборов, начиная с Кубка страны.

Однако обстоятельства сложились вот так. И дело, повторюсь, не только в спортивной составляющей. (Владимир Иванов)

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