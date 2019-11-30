Биатлонистка Светлана Миронова, которая в составе сборной России заняла четвертое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, подвела итоги гонки.

Первой стала сборная Италии. Второй финишировала Норвегия, третьей — Швеция.

— Хороший вопрос, почему так получилось, что мы много отстаем. Когда я финишировала, я даже не видела, какая я передавала и какое было отставание. Наверное, потому что были ошибки на рубежах, поэтому так. Сегодня была тяжелая ветровая обстановка — старалась работать более качественно, чем скорострельно. Но при этом старалась не терять свой ритм на стрельбе. На трассе было тяжело, мы еще не вкатились в сезон. Думаю, сегодня всем было тяжело, не только нам, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Смешанная эстафета в Эстерсунде. Live! //

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