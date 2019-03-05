"Любой, кто отбыл дисквалификацию, должен быть принят обществом". Гросс - о Логинове

Тренер сборной Австрии по биатлону Рикко Гросс заявил, что общество должно принимать тех спортсменов, которые отбыли дисквалификацию за использование допинга.

- Это легально. Все, кто отбыл дисквалификацию, должны быть приняты обществом, - приводит слова Гросса Laola1. - Такое есть в уголовном и гражданском праве, так должно быть и в спорте. Логинов отбыл свой срок. На международной арене есть много спортсменов, попавших в подобную ситуацию. Было ли это сознательное использование допинга или нет, - они отбыли свое наказание и имеют право выступать на Кубке мира и чемпионате мира.

Напомним, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад назвал "позором" победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за допингового прошлого россиянина.

Логинов был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин в ноябре 2013-го.

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