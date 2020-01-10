Логинов повредил лыжи во время спринта в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов посетовал на непростые условия, в которых пришлось бежать спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Логинов показал пятый результат с одним промахом. На этапе в Анси биатлонист простыл и проболел пять дней.

— Надеюсь, что я выздоровел полностью, и на физическом состоянии если и сказывается, то незначительно, — цитирует «Матч ТВ» Логинова.

— В декабре жаловались на функциональное состояние, перерыв пошел на пользу?

— Однозначно. Во-первых, мне нужно было выздороветь, во-вторых, я провел время с семьей, а это на мне сказывается крайне позитивно.

— Анатолий Хованцев сказал, что на трассе вылезли камни и можно повредить лыжи. Столкнулись с этими проблемами?

— Да, я повредил, два или три раза.

— Это может «убить» структуру?

— Одной большой царапиной можно, да, убить структуру, ну, а куда деваться? Мы должны стараться подстраиваться под любые, в том числе и такие, погодные условия и трассы.

— Когда перед гонкой увидели трассу, что подумали, какие были мысли о ключах к успешному выступлению сегодня?

— Я думал, что сегодня будет много решать стрельба, потому что ветер был порывами, то сильными, то затихающими. Поэтому нужно было сосредоточиться на стрельбе, жалко, конечно, что не смог справиться на все 100 процентов.