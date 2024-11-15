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Латыпов поделился впечатлениями от условий в Ханты-Мансийске

Камила Абдурахманова
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Лидер мужской сборной России по биатлону Эдуард Латыпов рассказал об условиях подготовки к сезону в Ханты-Мансийске.

«Впечатления от условий в Ханты-Мансийске положительные. Я здесь не в первый раз, и мне все знакомо. Снежный покров отличный. Единственная сложность, что с нашим приездом наступили холода — минус 18-20 градусов. Немножко холодно тренироваться, но к стартам нам обещают комфортную погоду. Настроение отличное, встретился со всеми ребятами. С кем-то успели поговорить на трассе. Все находятся в боевой готовности и ожидают соревнований», — цитирует Латыпова Vprognoze.ru.

15 и 16 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. В программе соревнований — масс-старт и смешанная эстафета.

Источник: Vprognoze.ru
Эдуард Латыпов
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