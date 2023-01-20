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Сегодня, 12:52

Латыпов объяснил доминирование Йоханнеса Бе на Кубке мира

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему норвежец Йоханнес Бе уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира.

— Следите ли за Кубком мира? Есть ли понимание, почему Йоханнес Бе стал недосягаемым?

— Я с ним не созванивался. Но да, он сильные результаты показывает в этом году. Думаю, что связано с тем, кто и как провел подготовку перед Олимпиадой. Часто интервью читаю, что многие болели, у многих травмы, кто-то не успел восстановиться. Думаю, что норвежская команда прошла без срывов и сам олимпийский цикл, и после него. Помню, что они пропускали некоторые этапы в концовке. Успели отдохнуть. Поэтому показывают хорошую форму, — сказал Латыпов.

Биатлон
Эдуард Латыпов
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