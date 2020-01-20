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Кайшева показала трассу, на которой пройдут отборочные гонки на чемпионат Европы. Она покрыта льдом

13:54
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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева опубликовала в своем видео, на котором запечатлено состояние трассы в Демино, на которой пройдут отборочные гонки на чемпионат Европы.

Трасса находится в Рыбинском районе Ярославской области. На видео видно, что трасса покрыта льдом, а в отдельных местах видны участки земли.

С 22 по 27 января в Демино пройдут шестой и седьмой этапы Кубка России по биатлону, а также две гонки чемпионата России. Две спринтерские гонки (22 и 26 января) станут отборочными на чемпионат Европы.

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