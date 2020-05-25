Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии и в петербургской команде

Российский тренер Александр Касперович после назначения на пост главного тренера сборной Болгарии продолжит работать в Федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Касперович также продолжит помогать чемпиону мира Александру Логинову, личным тренером которого он является.

Болгарская федерация биатлона на прошлой неделе сообщила о скором назначении Касперовича на должность главного тренера сборной, контракт с 62-летним специалистом будет подписан после окончания пандемии коронавируса. Последние два года тренер возглавлял петербургскую команду.