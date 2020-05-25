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Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии и в петербургской команде

13:23
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Российский тренер Александр Касперович после назначения на пост главного тренера сборной Болгарии продолжит работать в Федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Касперович также продолжит помогать чемпиону мира Александру Логинову, личным тренером которого он является.

Болгарская федерация биатлона на прошлой неделе сообщила о скором назначении Касперовича на должность главного тренера сборной, контракт с 62-летним специалистом будет подписан после окончания пандемии коронавируса. Последние два года тренер возглавлял петербургскую команду.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8555715

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