Каминский объяснил причину победы сборной Белоруссии в сингл-миксте на этапе Кубка России в Увате

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил «СЭ» успех команды из Белоруссии на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский выиграли сингл-микст на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

«Почему на Кубке России первое место заняла команда из Белоруссии? Здесь сборная страны соревнуется с регионами. И все. Допустим, у Серохвостова была слабая девушка. Самая сбалансированная команда — Дербушева и Бажин. Но это не наши самые сильные спортсмены. Если бы мы собрали сборные... Плюс сингл-микст — такая дисциплина, где все может мгновенно поменяться. Тем она и хороша. Интерес у зрителей повышенный. Это спорт. Можно выиграть, можно проиграть», — сказал Каминский «СЭ».

Антон Смольский и Динара Алимбекова пробежали сингл-микст за 43 минуты и 27,2 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области, за которую выступали Вадим Истамгулов и Виктория Сливко (+6,7 секунды). Третьей стала команда Свердловской области, которую представили Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (+24,3).