Исинбаева встретилась с Фуркадом в Швейцарии. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева встретилась с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону Мартеном Фуркадом на Международном форуме спортсменов в швейцарской Лозанне. В мероприятии участвуют представители МОК, ВАДА и других объединений.

- С легендарным Мартеном Фуркадом, - такой подписью сопроводила Исинбаева фото.

Напомним, Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года. Фуркад в минувшем сезоне занял 12-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 648 очков.

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