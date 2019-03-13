"Хотелось выступить лучше". Поршнев - об индивидуальной гонке на ЧМ

Российский биатлонист Никита Поршнев заявил, что хотел выступить лучше в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 23-летний спортсмен допустил 4 промаха.

- Я не так сильно волновался, ведь до этого были другие старты, - сказал Поршнев в эфире канала "Матч ТВ". - Настраивался на свою работу. Хочу поблагодарить болельщиков. Хотелось лучше выступить, но пока я на это способен.

Четыре промаха? Я рассчитывал на чистую лежку. Я мазал первым выстрелом, немного передерживал, чувствуя, что идет ветер. Но становилось только хуже.

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