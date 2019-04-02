"Готов бегать и дальше, а вот на стрельбе не хватает концентрации". Поварницын - об итогах сезона

Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что сезон сложился для него удачно. 24-летний спортсмен завоевал бронзу в мужской эстафете на чемпионате России в Тюмени в составе команды Удмуртии.

- Я всегда верю в нашу команду. В Удмуртии – сильные спортсмены, - приводит слова Поварницына "Тюменская Арена". - Состав у нас несколько омолодился, но мы способны бороться за высокие места.

Знаете, если бы можно было просто бегать – я готов продолжать. А вот на стрельбе концентрации сейчас уже не хватает. Вообще, сезон получился насыщенным и для меня сложился удачно.

Поварницын в минувшем сезоне занял 53-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 66 очков.

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