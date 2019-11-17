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Глазырина получила два предупреждения за пропуск допинг-тестов

17 ноября 2019, 23:50
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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина имеет два предупреждения за пропуски допинг-тестов. Об этом сообщил президент СБР Владимир Драчев. Ранее стало известно, что Глазырина не включена в состав сборной России на первые этапы Кубка IBU.

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— Катя Глазырина тренировалась в другом месте и приехала только на отбор, не выполнив прописанные условия. Плюс она имеет два «флажка», — цитирует «РИА Новости» Драчева. — Имея горький опыт с Маргаритой Васильевой, мы понимаем, что наступать на грабли опять не хочется. Декабрь мы с ней пропустим, а дальше посмотрим по обстановке.

Ранее Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191117/1561049046.html

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