Германия выиграла женскую эстафету в Поклюке, Россия - 6-я

Сборная Германии выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Ее лидер Лаура Дальмайер одержала третью победу за три дня. Второе место заняла сборная Франции, а третье – Украины. Россия - шестая.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Эстафета 4х6 км

1. Германия (Хинц, Хильдебранд, Хаммершмидт, Дальмайер) – 1:11.31,1 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов)

2. Франция (А. Шевалье, Бреза, Аймонье, Дорен-Абер) – отставание 10,1 (0 + 3)

3. Украина (Варвинец, Джима, Пидгрушная, А. Меркушина) – 37,7 (0 + 3)

4. Чехия (Пускарчикова, Харватова, Виткова, Коукалова) – 56,3 (2 + 9)

5. Норвегия (Хорн, Фенне, Т. Экхофф, Ольсбу) – 2.01,6 (2 + 15)

6. РОССИЯ (Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Загоруйко) – 2.08,6 (0 + 8)