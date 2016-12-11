Германия выиграла женскую эстафету в Поклюке, Россия - 6-я

Сборная Германии выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Ее лидер Лаура Дальмайер одержала третью победу за три дня. Второе место заняла сборная Франции, а третье – Украины. Россия - шестая.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
2-й этап
Женщины
Эстафета 4х6 км
1. Германия (Хинц, Хильдебранд, Хаммершмидт, Дальмайер) – 1:11.31,1 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов)
2. Франция (А. Шевалье, Бреза, Аймонье, Дорен-Абер) – отставание 10,1 (0 + 3)
3. Украина (Варвинец, Джима, Пидгрушная, А. Меркушина) – 37,7 (0 + 3)
4. Чехия (Пускарчикова, Харватова, Виткова, Коукалова) – 56,3 (2 + 9)
5. Норвегия (Хорн, Фенне, Т. Экхофф, Ольсбу) – 2.01,6 (2 + 15)
6. РОССИЯ (Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Загоруйко) – 2.08,6 (0 + 8)
кузя23
Новоуепинни А кто щас там у них борщи варят? А то борщеварку грят на IBU отправили 20:44 11 ДЕКАБРЯ____Светка наверно вкусные котлеты с пюрешкой стряпает. Иначе объяснить её присутствие невозможно.
06:27
Czechplayer
Простая математика - отставание Чехии 56 секунд, Харватова проиграла на своем этапе почти 2 минуты. Комментарии излишни. На каждой эстафете она бежит минимум 2 штрафных круга. Надо чехам хотя бы Слепцову натурализовать.
20:50 11 декабря
Новоуепинни
А кто щас там у них борщи варят? А то борщеварку грят на IBU отправили
20:44 11 декабря
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:19 11 декабря
alex1966
Brother Beyond - да нее, она еще нечо так, под пиво.
19:18 11 декабря
m33
Слепцову пинком под зад, пусть в кубке IBU бегает, а ещё лучше в первенстве Тюменской области. Остальных как то натаскивать, других один хрен нет...
19:11 11 декабря
Brother Beyond
Слепцова - отработанный вариант. Если молодым ещё можно скидку на возраст и волнение делать, то она уже просто летит с горы, а не в гору. Остальные пробежали в свою силу, да затык с патроном на втором этапе помешал. Но эти хотя бы способны прогрессировать.
18:58 11 декабря
RW.irk
Контрольный предсезонный спринт: Слепцова +17 (2 промаха), Кайшева +1.06 (2). И доколе?))
18:50 11 декабря
RW.irk
Русский Я------ Елисееву 23, Шопину 23, Цветкову 24 (третий сезон в основе). Ранее Логинов, Гараничев, Малышко, Волков, Лапшин....
18:47 11 декабря
Русский Я
RW.irk, ну нашим мужикам молодым сейчас в районе 25 лет, так что не такие уж и молодые, представить человека в сборной моложе 23 лет у нас вообще нельзя.
18:34 11 декабря
Микаил
Весёлый ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: "СЛЕПЦОВА ПОПАЛА В СБОРНУЮ РОССИИ АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО" Это он прикалывался...
18:29 11 декабря
Микаил
долго будут ставить явного аутсайдера с основной состав (Слепцову) тем более у неё что-то с ногой, она ни бежать ни стрелять не может, зачем ставить в гонку слепую да ещё хромую черепаху? Интересно заглянуть в мозги главному тренеру женской сборной интересно о чём он думает и самое главное ЧЕМ? Все уже давно думают, что у него отношения со Слепцовой, других причин просто нет...
18:26 11 декабря
RW.irk
Второй день мучает вопрос, что же это за бывший помощник Пихлера-то? Как же его зовут?)))
18:25 11 декабря
RW.irk
Русский Я Вот вам еще один пример, вопрос доверия или не доверия, хохлы ставят Меркушину первый раз в сборную, сразу из IBU и вот что выходит, у нас же как же, Кайшева не готова, будет готова когда ей лет 30 стукнет. Да и на Аймонье посмотреть сколько ей лет. Но наша система так построена, что старикам везде у нас дорога, молодым дорога, когда станут стариками. ================== А мужская сборная у нас видимо в другой системе состоит?.....
18:22 11 декабря
maximalist
ДАЙТЕ ШАНС МОЛОДЫМ И ДЛИННОНОГИМ НА ВЕСЬ СЕОН И РАБОТАЙТЕ С НИМИ НАД МЕТКОСТЬЮ. НАРАБАТЫВАЙТЕ ЧЕТВЕРКУ НА ЭСТАФЕТУ НА ОЛИМПИАДУ. В ХОККЕЕ НА КУБКЕ КАРЬЯЛА ПОЛУЧИЛОСЬ, С БАБИКОВЫМ И ЦВЕТКОЫВМ ПОЛУЧИЛОСЬ, С КУЛИЖНИКОВЫМ ПОЛУЧИЛОСЬ. ВРЕМЕННЫЕ НЕУДАЧИ МЫ ПОТЕРПИМ!!! ЕСТЬ ДЕВУШКИ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ!!!
18:21 11 декабря
Русский Я
Вот вам еще один пример, вопрос доверия или не доверия, хохлы ставят Меркушину первый раз в сборную, сразу из IBU и вот что выходит, у нас же как же, Кайшева не готова, будет готова когда ей лет 30 стукнет. Да и на Аймонье посмотреть сколько ей лет. Но наша система так построена, что старикам везде у нас дорога, молодым дорога, когда станут стариками.
18:17 11 декабря
Kirillyurrich
ЮКИ я про наших...а среди остальных ленка не самая красивая, мне больше вирер и соукалова нравятся
18:16 11 декабря
torpedon_
Айртон Доротея , конечно же в другой лиге)). Но Акимова получше , чем Дальмайер будет
18:15 11 декабря
NoLim
Результат закономерный, наш уровень. P.S.Почему из Новочебоксарска пишут только идиоты? Там у нормальных людей интернета нет, что ли?
18:15 11 декабря
torpedon_
Айртон Думаю получше чем Дальмайер )
18:14 11 декабря
torpedon_
Ну , а так конечно же Доротея просто вне конкуренции
18:13 11 декабря
ЮКИ
на фига этих убогеньких из страны вывозят!?их место у хантов с мансями:пусть там в пострелялки играются!им всё равно,но стране позору будет меньше!
18:13 11 декабря
Айртон
torpedon_ Поклонник целлюлитных чучмечек?))
18:13 11 декабря
ЮКИ
to kirill//а ленка нойер!?чем Не красавица!?
18:12 11 декабря
torpedon_
Новочебоксарск2016 Акимова - симпатичная и уж точно красивее , чем Дальмайер будет )
18:11 11 декабря
Kirillyurrich
Новочебоксарск2016 а некоторые тут пишут, что через постель попадают...но вообще биатлонистки никогда особо красивыми не были у нас, ахатова ничего такая была, а так..короче это не худ. гимнастика
17:59 11 декабря
Никто62
Новочебоксарск2016 Некрасивые зато безотказные.вот они и в сборной.
17:58 11 декабря
Florida9
Нет ни команды женской ни тренеров
17:57 11 декабря
Весёлый©
ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: "СЛЕПЦОВА ПОПАЛА В СБОРНУЮ РОССИИ АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО"
17:56 11 декабря
Новочебоксарск2016
Результат нашей сборной лучший из того, что могло быть. Но удивляет не спортивный результат, а то, что наша четверка девушек - самые не красивые из всех команд. Это не относится к спортивным результатам, но все-таки... Неужели в женский биатлон у нас идут самые только не красивые девушки?
17:56 11 декабря