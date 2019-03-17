Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей главного турнира сезона

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 30-летний француз впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.

В период с 2009 года по 2018-й Фуркад завоевал 7 олимпийских медалей, включая пять золотых наград и два серебра. Он также выиграл 25 медалей на чемпионатах мира: 11 золотых, 10 серебряных и 4 бронзы.

Фуркад занимает 7-е место в общем зачете Кубка мира. В активе француза 648 очков.

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