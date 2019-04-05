Екатерина Юрлова-Перхт: "Профессионал не будет злоупотреблять соцсетями"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что профессиональный спортсмен не должен злоупотреблять социальными сетями. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что негативно относится к использованию данных технологий атлетами во время соревнований.

- Соцсети - это личное дело каждого спортсмена, - приводит слова Юрловой-Перхт "Спорт день за днем". - Если спортсмен действительно высокого уровня, профессионал, то злоупотреблять соцсетями он не будет. Если у спортсмена есть какая-то слабость или он испытывает какие-то чувства, переживания, то это его личное дело. Взрослые люди сами должны регулировать и знать границы того, что можно выкладывать в соцсети, а что нельзя. Что можно писать, а что нет.

Я использую соцсети как возможность выразить благодарность болельщикам, людям, которые неравнодушны к биатлону. Потому что сложно написать каждому, кто за тебя болеет, а так это способ выразить благодарность за те теплые слова, которые пишут болельщики. Очень приятно, очень поддерживает.

Напомним, в минувшем сезоне Юрлова-Перхт заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 494 очка. Она завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Все о биатлоне - здесь