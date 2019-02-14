"Душно, жарко и хотелось пить". Ильченко - о спринте на этапе Кубка мира в США

Российская биатлонистка Кристина Ильченко заявила, что спринтерская гонка на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити получилась для нее тяжелой. 25-летняя спортсменка допустила 4 промаха и заняла 64-е место.

- Мне было очень тяжело: снег рыхлый и мокрый, - сказала Ильченко в эфире канала "Матч Арена". - Было душно, жарко и постоянно хотелось пить. Промахи? Не знаю, что случилось. Пристрелка была идеальной - последняя обойма вся была в центре. Пока не понимаю, что произошло. Сегодня я была спокойной и нацеленной на борьбу.

Все о биатлоне - здесь