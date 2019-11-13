Дмитрий Васильев: «Назначение Белозерова вызывает только недоумение»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил назначение Сергея Белозерова на пост старшего тренера мужской сборной России.

— Сложно сказать, — цитирует Васильева News.ru. — Я не знаю Белозерова как специалиста. Не знаю, каких звезд он подготовил. Назначение его на должность старшего тренера вызывает только недоумение. Может, он хороший специалист, но надо было себя сначала где-то показать, прежде чем назначаться на такую должность. У меня вызывает это решение скептицизм, но, возможно, я ошибаюсь.

Обстановка остается напряженной. Это началось все с подписания контрактов, хотя овчинка не стоила выделки. Нужно было встретиться со спортсменами напрямую, услышать их пожелания, и никаких бы проблем не было. Никто бы об этом и в прессе не узнал, если бы вопрос решился за столом переговоров, но руководители по какой-то причине не встречались со спортсменами до последнего. Я был просто в недоумении от их действий. Считаю, что такая обстановка сохраняется до сих пор. Недофинансирование очень нервирует. В прошлом году спортсмены тратили свои деньги. Конечно, я высказался как-то с иронией, что они за свои деньги ездили в аэропорт на такси. Они в состоянии оплатить себе такси, но тот факт, что в организационном плане в СБР существуют огромные проблемы, известен всем. Спортсмены и так в напряжении перед стартом, а ещё должны решать какие-то бытовые вопросы.