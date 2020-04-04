В прямом эфире в Instagram c обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к ситуации сложившейся в СБР. На этой неделе ветераны биатлона написали открытое письмо в адрес президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева с призывом досрочно оставить свой пост. А позже исполнительный директор СБР Сергей Голиков обвинил главу федерации в нецелевом использовании средств, в ответ на что Драчев назвал его алкоголиком.

— Я стараюсь, как Зевс-громовержец, держаться поодаль, — сказал Губерниев. — Считаю, что Драчев справляется с руководством СБР. Придет кто-то другой и сделает лучше — пожалуйста. Только законным путем.

Сейчас мы все думаем о борьбе с коронавирусом. Я много общаюсь с врачами. Многие люди болеют, в том числе и молодые, находятся на аппаратах ИВЛ. Это серьезно. А мы думаем о том, как слить Драчева.