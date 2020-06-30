Дмитрий Губерниев: «Когда-нибудь сам выиграю выборы в СБР и лыжах. Буду увольнять и назначать тренеров в прямом эфире»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выборах в Союзе биатлонистов России. На пост президента федерации претендуют Виктор Майгуров и Владимир Драчев.

— Чью кандидатуру вы поддерживаете?

— Я с уважение отношусь к Виктору и Володе. Мы с обоими давно знакомы — я комментировал соревнования с их участием. К Драчеву у меня претензий нет. Майгуров долгое время работал и еще пригодится российскому биатлону, поэтому спокойно слежу за происходящим и с интересом жду выборов.

Когда-нибудь сам буду баллотироваться на пост президента СБР и блестяще в первом же туре их выиграю, после этого в нашем биатлоне, наконец-то, наступит счастье. Буду комментировать соревнования, критиковать самого себя, увольнять и назначать тренеров в прямом эфире — будет классная движуха. После биатлона еще выиграю выборы в Федерации лыжных гонок России, чтобы всем стало хорошо.

— Может и в футболе наведете порядок?

— Вряд ли. В футболе я — единственный обозреватель в стране (улыбается), поэтому меня надо беречь. (Евгений Белоусов)