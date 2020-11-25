Стал известен состав сборной Чехии по биатлону на первые этапы Кубка мира, которые пройдут в финском Контиолахти. Чешский биатлонный союз утвердил 6 мужчин и 6 женщин для участия в гонках.

Женщины: Маркета Давидова, Люция Харватова, Ева Пускарчикова, Йессица Йислова, Тереза Воборникова, Элишка Тепла.

Мужчины: Михал Крчмарж, Ондржей Моравец, Якуб Штвртецки, Адам Вацлавик, Томаш Крупчик, Томаш Микиска.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные.