Дальмайер – быстрейшая в Эстерсунде, Слепцова – лучшая из россиянок
Победительница индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде Лаура Дальмайер быстрее всех преодолела 15 километров дистанции. Ее результат 39 минут и 41 секунда. 1,9 секунды победительнице проиграла чешка Габриэла Коукалова, 2,0 секунды – финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок Светлана Слепцова показала 22-й ход (+1.57,9), Татьяна Акимова – 29-я (+2.20,1), Ольга Подчуфарова – 48-я (+2.56,2), Екатерина Глазырина – 50-я (+3.02,5), Екатерина Шумилова – 65-я (+3.37,9).
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