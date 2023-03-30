Сливко: «Думаю, что у нас с Гараничевым отличная команда, которая может бороться»

Чемпионка России по биатлону в сингл-миксте Виктория Сливко поделилась впечатлениями от гонки.

— Мы с Гараничевым пробежали вместе уже много эстафет, — цитирует Metaratings.ru Сливко. — Я уверена в своем напарнике. Думаю, что у нас отличная команда, которая может бороться, мы уже доказывали это в нынешнем сезоне. Мы с ним два раза бежали. Могли и три, но в Увате у него были небольшие проблемы и он не смог стартовать.

— Сегодня рассчитывали больше на тебя или на напарника?

— Я старалась отработать максимально сама, ни на кого не рассчитывала. Была уверена, что Женя справится.

— Если говорить в целом, что удалось, а что не удалось в сегодняшней гонке?

— Я думаю, что гонка была хорошей. Единственное, во время стрельбы стоя эмоции меня немного захлестнули, я погналась, хотела быстрее отработать. Чуть-чуть не доводила, поэтому допустила промахи. А так, я довольна и ходом, и стрельбой. Девочки вроде не приближались по дистанции, ну и на стрельбе у меня хорошо все получалось.

Команда Тюменской области в составе Виктории Сливко и Евгения Гараничева победила в сингл-миксте на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга-1, за которую выступали Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков. Третье место заняла Новосибирская область — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.