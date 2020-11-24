Бывший тренер российских биатлонистов Ткаченко скончался в возрасте 67 лет

Бывший тренер главной и юниорской сборных России по биатлону, заслуженный тренер СССР и России Михаил Ткаченко умер в возрасте 67 лет, информирует сайт Союза биатлонистов России (СБР). Ткаченко также являлся судьей международной категории и техническим делегатом Международного союза биатлонистов.

— С 2014 года Ткаченко пришлось бороться с тяжелой болезнью, — говорится в сообщении. — Многие сомневались, что Михаил Владимирович сумеет и в таких условиях сохранить работоспособность, но Ткаченко до последних месяцев жизни выходил на тренерскую биржу, держал связь со спортсменами, коллегами по тренерскому цеху.

За почти полвека тренерского стажа Михаил Владимирович успел поднять до уровня сборной таких биатлонистов, как Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева. До последних дней жизни Ткаченко оставался «в обойме», ведя Ульяну Кайшеву, которая в эти дни готовится к старту очередного международного сезона.