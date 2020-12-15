Биатлонистка Алимбекова прокомментировала удачное начало сезона

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своем Instagram прокомментировала свои успешные выступления в начале сезона.

«Пока кто-то ищет подвох в моих результатах, мы радуемся очередному подиуму и не собираемся останавливаться! Благодарность тренерам, доктору, массажисту и ребятам из сервис-бригады, у которых нет времени на фото, но они все причастны к медалям», — написала Алимбекова в Instagram.

На этапе Кубка мира в Австрии биатлонистка стала победительницей в спринте и заняла 2-е место в гонке преследования. В общем зачете Кубка мира 24-летняя олимпийская чемпионка располагается на второй строчке.

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 17 по 20 декабря в Хохфильцене.