Латыпов: «Заряжен побить Смольского в общем зачете»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— За счет чего удалось отыграть порядка 20 секунд на последнем круге сегодня?

— Все банально: захотел выиграть, никакой другой мотивации не было.

— Важно ли для тебя соперничество со Смольским в общем зачете?

— Я настраивался сегодня на победу в гонке, но мне не удалось это сделать. Ждем масс-старт, поэтому буду отдавать силы там. В борьбе за зачет все близко и плотно, поэтому надеюсь, что у меня получится. Заряжен побить в зачете.

— Насколько ты хорошо знаком с этой трассой?

— В первый раз здесь, но чувствую себя здесь нормально. Тут интересный круг и непростой.

— От того, что сезон заканчивается не грустно?

— Весело! Да, сезон тяжелый и уже хочется отдохнуть, но буду с улыбкой готовиться к новому сезону, — сказал Латыпов.

Латыпов финишировал третьим на этапе в Мурманске, отстав от чемпиона на 5,6 секунды (2 промаха). Победителем стал Даниил Усов, второе место — у Александра Поварницына.