Антонен Гигонна: "На стрельбище не могу отличить черное от белого"

Французский биатлонист Антонен Гигонна заявил, что столкнулся с проблемами во время стрельбы из положения стоя в сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 27-летний спортсмен в паре с Жюли Симон занял третье место.

- Стойка стала кошмаром. Я чувствую себя очень уставшим, - приводит слова Гигонна официальный сайт IBU. - На трассе же все было хорошо. На стрельбище я не могу отличить черное от белого. Это создает проблемы при стрельбе.

Мужская сборная Франции занимает 2-е место в зачете Кубка наций, женская - первое.

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