Анна Богалий: "Кате Юрловой-Перхт воздается за ее самоотверженный труд"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высоко отзывается об успехах россиянки Екатерины Юрловой-Перхт​, которая завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт ОКР.

Сборная России завоевала три медали на чемпионате мира: два серебра и одну бронзу.

– Юрлова-Перхт – настоящая труженица, и ей воздается за это, – заявила Богалий в интервью Службе информации ОКР двукратная Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий. – Я могу назвать Катю своей подругой. Мы выступали вместе не один год, часто жили на соревнованиях в одном номере. Поэтому я знаю, о чем говорю. Катя постоянно ищет возможности стать сильнее, тщательно анализирует свою работу. Это очень ответственная и профессиональная спортсменка.

– В 34 года после "серебра" чемпионата мира можно задуматься о завершении карьеры?

– Возраст не помеха, если есть мотивация продолжать выступления. Сейчас в женской сборной России нет человека, способного взять на себя бремя лидера. А за Катей тянутся другие девчонки. Она всегда охотно делится с ними своим богатым опытом.

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