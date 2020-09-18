Акимова возобновит карьеру на летнем чемпионате России в Тюмени

Российская биатлонистка Татьяна Акимова выступит в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени. Эта гонка для нее станет первой после двухлетнего перерыва, сообщает ТАСС.

Индивидуальная гонка пройдет 19 сентября. Чемпионат России продлится до 22 сентября, в программе соревнований также спринтерские гонки и эстафеты.

Карьеру Акимова прервала после Олимпиады 2018 года, где она была одной из четырех российских биатлонистов, которых допустили к участию в Играх. В августе прошлого года в ее семье появился ребенок, после спортсменка решила вернуться в профессиональный спорт.